Хирурги в Харькове спасают деток даже под взрывы
В Харькове не становится спокойно, враг пытается атаковать город. Однако врачи продолжают работать даже под взрывы.
Хирурги спасают детей, как бы сложно ни было. О ситуации в городе рассказала в эфире 24 канала корреспондентка, находящаяся в Харькове.
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Сложно, но врачи спасают жизнь
Журналистка рассказала, что медицинские работники продолжают проводить плановые операции.
Они (хирурги – 24 канал) работают под взрывами. Рядом взрывается – они оперируют детей. Сложно, но детей спасают,
– подчеркнула корреспондентка.
Заметим, что в Украине создали специальный бот "Ребенок не один". Туда можно обращаться в любом случае, чтобы помочь ребенку.
Последняя информация о ситуации в Харькове
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