Хирурги в Харькове спасают деток даже под взрывы

В Харькове не становится спокойно, враг пытается атаковать город. Однако врачи продолжают работать даже под взрывы.

Хирурги спасают детей, как бы сложно ни было. О ситуации в городе рассказала в эфире 24 канала корреспондентка, находящаяся в Харькове.

Обратите внимание Из Харькова поездами удалось эвакуировать уже более 600 тысяч человек

Сложно, но врачи спасают жизнь

Журналистка рассказала, что медицинские работники продолжают проводить плановые операции.

Они (хирурги – 24 канал) работают под взрывами. Рядом взрывается – они оперируют детей. Сложно, но детей спасают,

– подчеркнула корреспондентка.

Заметим, что в Украине создали специальный бот "Ребенок не один". Туда можно обращаться в любом случае, чтобы помочь ребенку.

Последняя информация о ситуации в Харькове

Оккупанты 8 марта нанесли ракетный удар и уничтожили почетное консульство Албании. Здание полностью разрушили.

Пророссийские боевики обстреляли 7 марта приют для животных, а также музей, где хранят картину Ильи Репина "Казаки пишут письмо...".

Российские военные продолжают обстреливать мирные кварталы. На Харьковщине в целом погибли (по состоянию на 7 марта) 143 мирных жителя, среди них – 5 детей.