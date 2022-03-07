Это поставило под угрозу экспонаты. Сейчас музей нуждается в помощи волонтеров.

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Кстати, отдельная комната в музее уделяется Илье Репину (вариант картины "Запорожцы пишут письмо..."). К счастью, никаких произведений искусства не повредили.

Все экспонаты, находившиеся в открытом показе, перенесли в более безопасные места.

Наш музей оказался в трудных обстоятельствах. Экспонаты не повреждены. Однако резкое изменение температурно-влажностного режима впоследствии негативно отразится на состоянии их сохранности,

– отметили в музее.

Музей нуждается в помощи волонтеров, а именно: полиэтиленовая пленка и фанерные щиты или доски для укрепления поврежденных окон. Контактировать можно с руководством заведения, телефоны указаны в сообщении по ссылке.

Харьковский художественный музей пострадал из-за вражеских обстрелов / Фото ХХМ

К слову, российские захватчики не смогли взять Харьков и теперь ведут обстрелы из артиллерии, авиации и РСЗО по жилым кварталам и объектам городской инфраструктуры.