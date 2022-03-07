И подчеркнул, что каждый украинец и украинка, которые будут вместе протестовать против оккупантов сегодня, вчера и завтра – герои.

Внимание Я остаюсь в Киеве и никого не боюсь, – новое обращение Зеленского к украинцам

Мы кричим на оккупантов вместе с вами и не боимся тоже вместе с вами,

– сказал Зеленский.

"Мы не боимся тоже вместе с вами, когда оккупанты открывают огонь и пытаются всех разогнать", – добавил он.

Президент подчеркнул, что мы все вместе – не отступаем и не собираемся. А тот, кто повторял, что, мол, мы "один народ" точно не рассчитывал на столь мощную реакцию.

И добавил, что на юге Украины развернулось такое национальное движение, что для России это страшный сон.

Обращение Владимира Зеленского 7 марта: смотрите видео

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