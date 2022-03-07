І наголосив, що кожен українець та українка, які разом протестуватимуть проти окупантів сьогодні, вчора і завтра – герої.

Увага Я залишаюсь у Києві і нікого не боюсь, – нове звернення Зеленського до українців

Ми кричимо на окупантів разом із вами. Ми стоїмо на площах і вулицях разом із вами,

– сказав Зеленський.

"Ми не боїмося теж разом із вами, коли окупанти відкривають вогонь та намагаються всіх розігнати", – додав він.

Президент наголосив, що ми усі разом – не відступаємо і не збираємося. А той, хто повторював, що, мовляв, ми "адін народ" точно не розраховував на таку потужну реакцію.

І додав, що на півдні України розгорнувся такий національний рух, що для Росії це – страшний сон.

Звернення Володимира Зеленського 7 березня: дивіться відео

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