Хірурги в Харкові рятують діток навіть під вибухи

У Харкові не стає спокійно, ворог намагається атакувати місто. Однак лікарі продовжують працювати навіть під вибухами.

Хірурги рятують дітей, хоч як складно не було б. Про ситуацію в місті розповіла в ефірі 24 каналу кореспондентка, яка перебуває в Харкові.

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Складно, але лікарі рятують життя

Журналістка розповіла, що медичні працівники продовжують проводити планові операції.

Вони (хірурги – 24 канал) працюють під вибухами. Поряд вибухає – вони оперують діток. Складно, але дітей рятують,

– наголосила кореспондентка.

Зауважимо, що в Україні створили спеціальний бот "Дитина не сама". Туди можна звертатися у будь-якому випадку, аби допомогти дитині.

Остання інформація про ситуацію в Харкові

Окупанти 8 березня завдали ракетного удару і знищили почесне консульство Албанії. Будівлю повністю зруйнували.

Проросійські бойовики обстріляли 7 березня притулок для тварин, а також – музей, де зберігають картину Іллі Рєпіна "Козаки пишуть листа...".

Російські військові продовжують обстрілювати мирні квартали. На Харківщині загалом загинули (станом на 7 березня) 143 мирних мешканці, серед них – 5 дітей.

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