За інформацією Харківської обласної прокуратури, у цій справі вже відкрили провадження.
До теми Окупанти гатили по заводу імені Малишева у Харкові: обійшлось без жертв
Орки продовжують гатити по цивільних
Внаслідок авіаудару Росії по житловому будинку на вулиці Цілиноградській у Харкові 6 березня – загинули, попередньо, 2 людей, 2 поранені,
– мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Харківщині російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати житлові будинки на Харківщині. Тільки за 7 березня в області загинули щонайменше 10 цивільних.
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