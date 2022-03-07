По информации Харьковской областной прокуратуры, по этому делу уже открыли производство.
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Орки продолжают стрелять по гражданским
В результате авиаудара России по жилому дому на улице Целиноградской в Харькове 6 марта – погибли, предварительно, 2 человека, 2 ранены,
– говорится в сообщении.
Напомним, что на Харьковщине российские оккупанты продолжают цинично обстреливать жилые дома. Только за 7 марта в области погибли по меньшей мере 10 гражданских.
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