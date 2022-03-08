ЗМІ повідомили, що удару по посольству завдали у неділю, 6 березня. На щастя, всі люди живі та здорові.
Зауважте Сьогодні має запрацювати гуманітарний коридор для Сум, – Верещук
Росія зруйнувала посольство Албанії у Харкові
Почесне консульство Албанії в українському місті Харкові знищили запущені Росією ракети.
Консульство розповіло про знищення приміщення та пояснило, що його персонал у безпеці.
У МЗС Албанії засудили напад.
Відомо, що Албанія перебуває у Росії у "списку ворогів". Зокрема ця країна приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.
Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу
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