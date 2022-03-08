СМИ сообщили, что удар по посольству нанесли в воскресенье, 6 марта. К счастью, все люди живы и здоровы.

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Россия разрушила посольство Албании в Харькове

Почетное консульство Албании в украинском городе Харькове уничтожили запущенные Россией ракеты.

Консульство рассказало об уничтожении помещения и объяснило, что его персонал находится в безопасности.

В МИД Албании осудили нападение.

Известно, что Албания находится в России в списке врагов. В частности, эта страна присоединилась к ЕС во введении санкций против России за ее вторжение в Украину.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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