СМИ сообщили, что удар по посольству нанесли в воскресенье, 6 марта. К счастью, все люди живы и здоровы.
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Россия разрушила посольство Албании в Харькове
Почетное консульство Албании в украинском городе Харькове уничтожили запущенные Россией ракеты.
Консульство рассказало об уничтожении помещения и объяснило, что его персонал находится в безопасности.
В МИД Албании осудили нападение.
Известно, что Албания находится в России в списке врагов. В частности, эта страна присоединилась к ЕС во введении санкций против России за ее вторжение в Украину.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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