Более 578 миллионов гривен "в тени": как разворовывали средства оборонных контрактов

Правоохранители разоблачили масштабную схему отмывания бюджетных средств, полученных при выполнении оборонных контрактов для Вооруженных Сил Украины. По данным следствия, в 2023 – 2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого конвертационного центра и смогли получить миллионные состояния.

Часть "учредителей" компаний, по данным иностранных реестров, вообще оказалась вымышленными лицами. Подробности коррупционных схем рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Офис генпрокурора.

Что известно об "отмывании" денег через оборонные компании?

Как выяснило следствие, мошенники действовали в сфере восстановления военной техники, Однако вместо реального ремонта и обслуживания вооружения часть государственных средств они выводили через сеть фиктивных компаний.

Платежи оформляли как закупку запчастей или выполнение работ, однако фактически деньги перечислялись на подконтрольные счета, после чего их обналичивали и возвращали организаторам схемы. Комиссия за такие "услуги" составляла 4 – 5%.

В течение двух лет государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 миллиарда гривен.

По аналитическим выводам Государственной налоговой службы, финансовые операции на сумму более 576 – 578 миллионов гривен имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Следствие установило, что руководители и директора фиктивных фирм фактически проживают на временно оккупированных территориях, в частности в так называемой "ДНР", поддерживают российскую власть и не могли законно управлять украинскими компаниями.

В рамках расследования правоохранители провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Во время следственных действий удалось изъять финансовую документацию, электронные носители, мобильные телефоны, переписку участников схемы, а также три автомобиля премиум-класса.

Сейчас руководителю конвертационного центра, одному из соорганизаторов и бухгалтеру сообщили о подозрении по статье 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о легализации доходов, полученных преступным путем. За такое предусматривается до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц и окончательный размер убытков, нанесенных государству.

