Хищения в Энергоатоме: двое подозреваемых подали апелляции на меру пресечения

Накануне Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога двух фигурантов дела о хищениях в Энергоатоме – Игоря Миронюка и Дмитрия Басова. Однако подозреваемые подали апелляционную жалобу.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Журналисты получили информацию от адвокатов.

Что известно об апелляции Миронюка?

Ранее ВАКС отправил Миронюка под стражу до 8 января 2026 года с возможностью внесения 126 миллионов гривен залога.

По словам адвоката Александра Готина, его подзащитный "не имеет таких денег". Поэтому подозреваемый подал апелляционную жалобу на меру пресечения.

Напомним, в масштабном коррупционном скандале Миронюк фигурирует якобы под псевдонимом "Рокет". Его называли советником министра энергетики в течение 2021 – 2025 годов, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Сам мужчина подтвердил, что был адвокатом Германа Галущенко.

Что известно об апелляции Басова?

Накануне ВАКС назначил Басову содержание под стражей на 60 дней с возможностью залога в 40 миллионов гривен.

Адвокат подозреваемого рассказал, что тот сейчас находится в СИЗО. Сторона также подала апелляционную жалобу на меру пресечения.

Напомним, Басов мог фигурировать в коррупционной схеме под прозвищем "Тенор". На суде он заявил, что не знаком с Тимуром Миндичем и слышал о бизнесмене только из интернета. Среди всех подозреваемых исполнительный директор Энергоатома якобы общался только с Миронюком.

Что известно о хищениях в Энергоатоме?