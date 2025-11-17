Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Журналисты получили информацию от адвокатов.
Что известно об апелляции Миронюка?
Ранее ВАКС отправил Миронюка под стражу до 8 января 2026 года с возможностью внесения 126 миллионов гривен залога.
По словам адвоката Александра Готина, его подзащитный "не имеет таких денег". Поэтому подозреваемый подал апелляционную жалобу на меру пресечения.
Напомним, в масштабном коррупционном скандале Миронюк фигурирует якобы под псевдонимом "Рокет". Его называли советником министра энергетики в течение 2021 – 2025 годов, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Сам мужчина подтвердил, что был адвокатом Германа Галущенко.
Что известно об апелляции Басова?
Накануне ВАКС назначил Басову содержание под стражей на 60 дней с возможностью залога в 40 миллионов гривен.
Адвокат подозреваемого рассказал, что тот сейчас находится в СИЗО. Сторона также подала апелляционную жалобу на меру пресечения.
Напомним, Басов мог фигурировать в коррупционной схеме под прозвищем "Тенор". На суде он заявил, что не знаком с Тимуром Миндичем и слышал о бизнесмене только из интернета. Среди всех подозреваемых исполнительный директор Энергоатома якобы общался только с Миронюком.
Что известно о хищениях в Энергоатоме?
Напомним, НАБУ и САП провели операцию "Мидас", разоблачив коррупционную схему, к которой причастны министр, чиновники и даже бизнес-партнеры Владимира Зеленского.
Схема предусматривала получение "откатов" с государственных контрактов "Энергоатома", а также возможное вмешательство России.
В понедельник, 17 ноября, премьер-министр Юлия Свириденко заявила о начале аудита Энергоатома. "Это основной приоритет", – подчеркнула она.
Эксклюзивно для 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что коррупция происходила за счет внутренних корпоративных средств Энергоатома, а не макрофинансовой или военно-технической помощи Украине. Именно поэтому международные партнеры осторожно высказываются по поводу скандала.