Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Журналісти отримали інформацію від адвокатів.
Що відомо про апеляцію Миронюка?
Раніше ВАКС відправив Миронюка під варту до 8 січня 2026 року з можливістю внесення 126 мільйонів гривень застави.
За словами адвоката Олександра Готіна, його підзахисний "не має таких грошей". Тож підозрюваний подав апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу.
Нагадаємо, у масштабному корупційному скандалі Миронюк фігурує нібито під псевдонімом "Рокет". Його називали радником міністра енергетики протягом 2021 – 2025 років, однак у відомстві цю інформацію заперечили. Сам чоловік підтвердив, що був адвокатом Германа Галущенка.
Що відомо про апеляцію Басова?
Напередодні ВАКС призначив Басову тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави у 40 мільйонів гривень.
Адвокат підозрюваного розповів, що той наразі перебуває у СІЗО. Сторона також подала апеляційну скаргу на запобіжний захід.
Нагадаємо, Басов міг фігурувати в корупційній схемі під прізвиськом "Тенор". На суді він заявив, що не знайомий з Тимуром Міндічем і чув про бізнесмена лише з інтернету. Серед усіх підозрюваних виконавчий директор Енергоатому нібито спілкувався лише з Миронюком.
Що відомо про розкрадання в Енергоатомі?
Нагадаємо, НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему, до якої причетні міністр, чиновники та навіть бізнес-партнери Володимира Зеленського.
Схема передбачала отримання "відкатів" з державних контрактів "Енергоатому", а також можливе втручання Росії.
У понеділок, 17 листопада, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про початок аудиту Енергоатому. "Це основний пріоритет", – наголосила вона.
Ексклюзивно для 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що корупція відбувалася через внутрішні корпоративні кошти Енергоатому, а не макрофінансової чи воєнно-технічної допомоги Україні. Саме тому міжнародні партнери обережно висловлюються з приводу скандалу.