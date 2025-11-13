Однак у відомстві відповіли, чи насправді це так. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Чи був "Рокет" радником Галущенка?

У відповідь на запит журналістів Міненерго повідомило, що фігурант справи розкрадання коштів Миронюк під псевдо "Рокет" не був радником очільника відомства у період з 2021 по 2025 рік.

Цікаво, що напередодні на суді сам Миронюк також заперечив свою причетність до роботи в Міненерго та "Енергоатомі". Водночас чоловік підтвердив, що був адвокатом Галущенка.

Нагадаємо, ВАКС відправив Миронюка під варту до 8 січня із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень.

Чоловіка підозрюють у тому, що разом з іншим фігурантом на прізвисько "Тенор" – експосадовцем Генпрокуратури та колишнім виконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки Дмитром Басовим – вони контролювали всі закупівлі та кадрові рішення підприємства.

Що відомо про корупційну схему?