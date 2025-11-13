Однако в ведомстве ответили, действительно ли это так. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Был ли "Рокет" советником Галущенко?

В ответ на запрос журналистов Минэнерго сообщило, что фигурант дела хищения средств Миронюк под псевдонимом "Рокет" не был советником главы ведомства в период с 2021 по 2025 год.

Интересно, что накануне на суде сам Миронюк также отрицал свою причастность к работе в Минэнерго и "Энергоатоме". В то же время мужчина подтвердил, что был адвокатом Галущенко.

Напомним, ВАКС отправил Миронюка под стражу до 8 января с возможностью внесения залога в 126 миллионов гривен.

Мужчину подозревают в том, что вместе с другим фигурантом по прозвищу "Тенор" – экс-чиновником Генпрокуратуры и бывшим исполнительным директором "Энергоатома" по физической защите и безопасности Дмитрием Басовым – они контролировали все закупки и кадровые решения предприятия.

Что известно о коррупционной схеме?