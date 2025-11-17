Розкрадання в Енергоатомі: двоє підозрюваних подали апеляції на запобіжний захід

Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави двох фігурантів справи щодо розкрадань в Енергоатомі – Ігоря Миронюка та Дмитра Басова. Однак підозрювані подали апеляційну скаргу.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Журналісти отримали інформацію від адвокатів.

Дивіться також Свинарчуки, "золоті батони" та міндічгейт: історія української корупції – хто та як втікав з України з мільярдами

Що відомо про апеляцію Миронюка?

Раніше ВАКС відправив Миронюка під варту до 8 січня 2026 року з можливістю внесення 126 мільйонів гривень застави.

За словами адвоката Олександра Готіна, його підзахисний "не має таких грошей". Тож підозрюваний подав апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу.

Нагадаємо, у масштабному корупційному скандалі Миронюк фігурує нібито під псевдонімом "Рокет". Його називали радником міністра енергетики протягом 2021 – 2025 років, однак у відомстві цю інформацію заперечили. Сам чоловік підтвердив, що був адвокатом Германа Галущенка.

Цікаво! Детальніше про те, хто є учасниками масштабної схеми корупції в українській енергетиці, а також якої шкоди було завдано державі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про апеляцію Басова?

Напередодні ВАКС призначив Басову тримання під вартою на 60 днів з можливістю застави у 40 мільйонів гривень.

Адвокат підозрюваного розповів, що той наразі перебуває у СІЗО. Сторона також подала апеляційну скаргу на запобіжний захід.

Нагадаємо, Басов міг фігурувати в корупційній схемі під прізвиськом "Тенор". На суді він заявив, що не знайомий з Тимуром Міндічем і чув про бізнесмена лише з інтернету. Серед усіх підозрюваних виконавчий директор Енергоатому нібито спілкувався лише з Миронюком.

Що відомо про розкрадання в Енергоатомі?