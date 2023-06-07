На Хмельнитчине пенсионер изнасиловал 9-летнюю девочку: педофил дружил с мамой ребенка

На Хмельнитчине задержали пенсионера, совершившего сексуальное насилие в отношении 9-летней девочки. Теперь ему грозит серьезное лишение свободы.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. В настоящее время продолжается следствие.

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В Хмельницкой области пенсионер изнасиловал ребенка

Как стало известно, было сообщено о подозрении 76-летнему жителю Хмельницкого района по факту сексуального насилия, совершенного в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Пенсионер, проживавший неподалеку и друживший с матерью 9-летней девочки, совершил сексуальное насилие в отношении ребенка.

Об этом стало известно матери девочки, которая обратилась в полицию.

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

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