На Хмельниччині пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку: педофіл дружив з мамою дитини
7 червня 2023, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька обласна прокуратура
На Хмельниччині затримали пенсіонера, який вчинив сексуальне насилля щодо 9-річної дівчинки. Тепер йому загрожує серйозне позбавлення волі.
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Наразі триває слідство.
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На Хмельниччині пенсіонер зґвалтував дитину
Як стало відомо, було повідомлено про підозру 76-річному мешканцю Хмельницького району за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла 14 років.
Пенсіонер, який проживав неподалік та товаришував з матір’ю 9-річної дівчинки, вчинив сексуальне насильство щодо дитини.
Про це стало відомо матері дівчинки, яка звернулась до поліції.
Тепер підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.
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