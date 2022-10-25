Хотел истреблять одноклассников: в России 14-летний подросток планировал кровавое нападение на школу

В российском Екатеринбурге 14-летний школьник планировал нападение на своих одноклассников. Он готовился атаковать учеников лицея №128 с помощью топора и пневматического пистолета.

Своей затеей парень поделился в соцсетях, что очень насторожило его одноклассников. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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Одноклассники были взволнованы намерениями парня / Скриншот из чата

Что известно об инциденте

Ученики решили сообщить полиции о кровавых намерениях молодого человека. Так, в чатах он написал, что его одноклассники – биомусор, и вообще люди – жестокие и эгоистические существа, которых нужно уничтожить. По словам злоумышленника, только единицы из них заслуживают того, чтобы жить. Более того, впоследствии он анонсировал теракт с помощью топора и пневматики. Преступление молодой человек запланировал на 24 октября.

К счастью, парень не успел реализовать запланированное – правоохранители задержали его прямо в школе. При себе у подростка не обнаружили оружия, однако дома нашли топор, а также пневматический пистолет, который он одолжил у знакомого.

Во время допроса молодой человек рассказал, что увлекается военной тематикой, интересуется новостями и обстановкой в мире. Он заметил, что мысль о теракте появилась у него еще в сентябре. Пока он находится в психиатрической клинике, чтобы пройти экспертизу на вменяемость.

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