Хотів винищувати однокласників: у Росії 14-річний підліток планував кривавий напад на школу

У російському Єкатеринбурзі 14-річний школяр планував напад на своїх однокласників. Він готувався атакувати учнів ліцею №128 за допомогою сокири та пневматичного пістолета.

Своїм задумом хлопець поділився у соцмережах, що дуже насторожило його однокласників. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Однокласники були схвильовані намірами хлопця / Скриншот з чату

Що відомо про інцидент

Учні вирішили повідомити поліцію про криваві наміри хлопця. Так, у чатах він написав, що його однокласники – біосміття, і взагалі люди – жорстокі та егоїстичні особи, яких потрібно знищити. За словами зловмисника, лише одиниці з них заслуговують на те, щоб жити. Ба більше, згодом він анонсував теракт за допомогою сокири та пневматики. Злочин парубок запланував на 24 жовтня.

На щастя, хлопець не встиг реалізувати заплановане – правоохоронці затримали його просто у школі. При собі у підлітка не виявили зброї, проте вдома знайшли сокиру, а також пневматичний пістолет, який він позичив у знайомого.

Під час допиту парубок розповів, що захоплюється військовою тематикою, цікавиться новинами та обстановкою у світі. Він зауважив, що думка про теракт з'явилася у нього ще у вересні. Наразі він перебуває у психіатричній клініці, щоб пройти експертизу на осудність.

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