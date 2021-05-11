У Казані 19-річний Ільназ Галявієв відкрив вогонь по школярах та педагогах. Відомо, що загинули щонайменше 10 осіб, серед них восьмеро – 14 та 15-річні учні. Ще 21 людина перебуває в лікарні.

Попередній список загиблих під час трагічних подій у гімназії №175 оприлюднили у телеграм-каналах. Серед жертв Галявієва – 8 восьмикласників та дві вчительки.

Все на тему Жорстокий напад на школу у російській Казані: все, що відомо

Хто загинув під час нападу:

Ельвіра Ігнатьєва – 26 років, вчителька англійської мови;

Венера Айзатова – 55 років, вчителька початкових класів;

А. Шайхутдінов – 14 років;

А. Гаріфулліна – 15 років;

Д. Гайнутдінов – 14 років;

А. Волков – 15 років;

З. Галімзянова – 15 років;

А. Заріпов – 14 років;

І. Нагімулліна – 14 років;

А. Хайруллін – 14 років.

Потерпіла внаслідок нападу 21 людина, серед них 18 – діти. Восьмеро школярів зараз у лікарні з вогнепальними пораненнями. Решта отримали травми, коли стрибали з вікон школи.

Хто отримав поранення під час стрілянини:

А. Шигапов, 9 років – вкрай важкий стан (вогнепальне поранення черевної порожнини, крововтрата 3 літри);

А.Гумерова, 15 років – важкий стан (переломи гомілки і таза);

Т. Зіянгарєев, 14 років – важкий стан (множинні вогнепальні поранення);

К. Ібрагімов, 14 років – важкий стан (осколкові поранення, переломи після падіння з висоти);

Л. Кіямова, 13 років – важкий стан (вогнепальні поранення грудей, переломи);

К. Хасанов, 14 років – важкий стан (перелом стегна при падінні з висоти);

І. Сунгатуллін, 14 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення в спину);

Р. Агзамова, 9 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення гомілки);

А. Бікмулліна, 15 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення попереку);

А. Хайруллін, 9 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення грудної клітини, плеча);

А. Ібрагімов, 9 років – стан середньої тяжкості (рвана рана кисті, падіння);

М. Ібрагімова, 8 років – стан середньої тяжкості (рвана рана коліна, падіння);

З. Ісраїлова, 10 років – стан середньої тяжкості (забита рана гомілки, падіння);

С. Орлова, 13 років – стан середньої тяжкості (перелом гомілки, падіння);

А. Шарафутдинова, 8 років – стан середньої тяжкості (перелом щиколотки, падіння)

Д. Зуєва, 13 років – стан важкий (перелом хребта, падіння);

Р. Сагдєєв, 14 років – стан середньої тяжкості (забиття голови, падіння);

К. Гіматов, 7 років – стан середньої тяжкості (рана щічної області, падіння);

М. Мустафін, 62 роки – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення голови, живота, кісток таза);

Д. Галліуліна, 50 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення плечової кістки);

А. Садікова, 19 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення м'яких тканин шиї і голови).

Загибла вчителька потрапила під кулі, бо вийшла в коридор

В мережі уже поширили інформацію про загиблу вчиельку англійської мови. 26-річна Ельвіра Ігнатьєва загинула, бо вийшла в коридор, почувши постріли. У гімназії №175 вона працювала протягом 4 років.

Коротко про стрілянину в Казані: