Стрілянина в школі в Казані: оприлюднили список загиблих та поранених
У Казані 19-річний Ільназ Галявієв відкрив вогонь по школярах та педагогах. Відомо, що загинули щонайменше 10 осіб, серед них восьмеро – 14 та 15-річні учні. Ще 21 людина перебуває в лікарні.
Джерело:Life Shot
Попередній список загиблих під час трагічних подій у гімназії №175 оприлюднили у телеграм-каналах. Серед жертв Галявієва – 8 восьмикласників та дві вчительки.
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Хто загинув під час нападу:
- Ельвіра Ігнатьєва – 26 років, вчителька англійської мови;
- Венера Айзатова – 55 років, вчителька початкових класів;
- А. Шайхутдінов – 14 років;
- А. Гаріфулліна – 15 років;
- Д. Гайнутдінов – 14 років;
- А. Волков – 15 років;
- З. Галімзянова – 15 років;
- А. Заріпов – 14 років;
- І. Нагімулліна – 14 років;
- А. Хайруллін – 14 років.
Потерпіла внаслідок нападу 21 людина, серед них 18 – діти. Восьмеро школярів зараз у лікарні з вогнепальними пораненнями. Решта отримали травми, коли стрибали з вікон школи.
Хто отримав поранення під час стрілянини:
- А. Шигапов, 9 років – вкрай важкий стан (вогнепальне поранення черевної порожнини, крововтрата 3 літри);
- А.Гумерова, 15 років – важкий стан (переломи гомілки і таза);
- Т. Зіянгарєев, 14 років – важкий стан (множинні вогнепальні поранення);
- К. Ібрагімов, 14 років – важкий стан (осколкові поранення, переломи після падіння з висоти);
- Л. Кіямова, 13 років – важкий стан (вогнепальні поранення грудей, переломи);
- К. Хасанов, 14 років – важкий стан (перелом стегна при падінні з висоти);
- І. Сунгатуллін, 14 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення в спину);
- Р. Агзамова, 9 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення гомілки);
- А. Бікмулліна, 15 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення попереку);
- А. Хайруллін, 9 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення грудної клітини, плеча);
- А. Ібрагімов, 9 років – стан середньої тяжкості (рвана рана кисті, падіння);
- М. Ібрагімова, 8 років – стан середньої тяжкості (рвана рана коліна, падіння);
- З. Ісраїлова, 10 років – стан середньої тяжкості (забита рана гомілки, падіння);
- С. Орлова, 13 років – стан середньої тяжкості (перелом гомілки, падіння);
- А. Шарафутдинова, 8 років – стан середньої тяжкості (перелом щиколотки, падіння)
- Д. Зуєва, 13 років – стан важкий (перелом хребта, падіння);
- Р. Сагдєєв, 14 років – стан середньої тяжкості (забиття голови, падіння);
- К. Гіматов, 7 років – стан середньої тяжкості (рана щічної області, падіння);
- М. Мустафін, 62 роки – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення голови, живота, кісток таза);
- Д. Галліуліна, 50 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення плечової кістки);
- А. Садікова, 19 років – стан середньої тяжкості (вогнепальне поранення м'яких тканин шиї і голови).
Загибла вчителька потрапила під кулі, бо вийшла в коридор
В мережі уже поширили інформацію про загиблу вчиельку англійської мови. 26-річна Ельвіра Ігнатьєва загинула, бо вийшла в коридор, почувши постріли. У гімназії №175 вона працювала протягом 4 років.
Коротко про стрілянину в Казані:
- 11 травня у школі в російській Казані сталася стрілянина.
- У результаті нападу загинули 8 учнів та 2 вчительки.
- Нападником виявився 19-річний Ільназ Галявієв. Його затримали.
- Наприкінці квітня хлопця відрахували з коледжу і він отримав дозвіл на зброю.
- Як виявилось, Галявієв закінчив 4 роки тому саме цю гімназію.
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