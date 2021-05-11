Стрельба в школе в Казани: обнародовали список погибших и раненых
В Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и педагогам. Известно, что погибли по меньшей мере 10 человек, среди них восемь – 14 и 15-летние ученики. Еще 21 человек находится в больнице.
Источник:Life Shot
Предварительный список погибших во время трагических событий в гимназии №175 обнародовали в телеграмм-каналах. Среди жертв Галявиева – 8 восьмиклассников и две учительницы.
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Кто погиб во время нападения:
- Эльвира Игнатьева – 26 лет, учительница английского языка;
- Венера Айзатова – 55 лет, учительница начальных классов;
- А. Шайхутдинов – 14 лет;
- А. Гарифуллина – 15 лет;
- Д. Гайнутдинов – 14 лет;
- А. Волков – 15 лет;
- З. Галимзянова – 15 лет;
- А. Зарипов – 14 лет;
- И. Нагимуллина – 14 лет;
- А. Хайруллин – 14 лет.
Пострадал в результате нападения 21 человек, среди них 18 – дети. Восемь школьников сейчас в больнице с огнестрельными ранениями. Остальные получили травмы, когда прыгали из окон школы.
Кто получил ранения во время стрельбы:
- А. Шигапов, 9 лет – крайне тяжелое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра);
- А. Гумерова, 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза);
- Т. Зиянгареев, 14 лет – тяжелое состояние (множественные огнестрельные ранения);
- К. Ибрагимов, 14 лет – тяжелое состояние (осколочные ранения, переломы после падения с высоты);
- Л. Киямова, 13 лет – тяжелое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы);
- К. Хасанов, 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра при падении с высоты);
- И. Сунгатуллин, 14 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину);
- Р. Агзамова, 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени);
- А. Бикмуллина, 15 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы);
- А. Хайруллин, 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча);
- А. Ибрагимов, 9 лет – состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение);
- М. Ибрагимова, 8 лет – состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение);
- З. Исраилова, 10 лет – состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение);
- С. Орлова, 13 лет – состояние средней тяжести (перелом голени, падение);
- А. Шарафутдинова, 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение)
- Д. Зуева, 13 лет – состояние тяжелое (перелом позвоночника, падение);
- Р. Сагдеев, 14 лет – состояние средней тяжести (ушиб головы, падение);
- К. Гиматов, 7 лет – состояние средней тяжести (рана щечной области, падение);
- М. Мустафин, 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза);
- Д. Галлиулина, 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости);
- А. Садикова, 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).
Погибшая учительница попала под пули, потому что вышла в коридор
В сети уже распространили информацию о погибшей учительнице английского языка. 26-летняя Эльвира Игнатьева погибла, потому что вышла в коридор, услышав выстрелы. В гимназии №175 она работала в течение 4 лет.
Коротко о стрельбе в Казани:
- 11 мая в школе в российской Казани произошла стрельба.
- В результате нападения погибли 8 учеников и 2 учительницы.
- Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали.
- В конце апреля парня отчислили из колледжа и он получил разрешение на оружие.
- Как оказалось, Галявиев закончил 4 года назад именно эту гимназию.
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