В Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и педагогам. Известно, что погибли по меньшей мере 10 человек, среди них восемь – 14 и 15-летние ученики. Еще 21 человек находится в больнице.

Предварительный список погибших во время трагических событий в гимназии №175 обнародовали в телеграмм-каналах. Среди жертв Галявиева – 8 восьмиклассников и две учительницы.

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Кто погиб во время нападения:

Эльвира Игнатьева – 26 лет, учительница английского языка;

Венера Айзатова – 55 лет, учительница начальных классов;

А. Шайхутдинов – 14 лет;

А. Гарифуллина – 15 лет;

Д. Гайнутдинов – 14 лет;

А. Волков – 15 лет;

З. Галимзянова – 15 лет;

А. Зарипов – 14 лет;

И. Нагимуллина – 14 лет;

А. Хайруллин – 14 лет.

Пострадал в результате нападения 21 человек, среди них 18 – дети. Восемь школьников сейчас в больнице с огнестрельными ранениями. Остальные получили травмы, когда прыгали из окон школы.

Кто получил ранения во время стрельбы:

А. Шигапов, 9 лет – крайне тяжелое состояние (огнестрельное ранение брюшной полости, кровопотеря 3 литра);

А. Гумерова, 15 лет – тяжелое состояние (переломы голени и таза);

Т. Зиянгареев, 14 лет – тяжелое состояние (множественные огнестрельные ранения);

К. Ибрагимов, 14 лет – тяжелое состояние (осколочные ранения, переломы после падения с высоты);

Л. Киямова, 13 лет – тяжелое состояние (огнестрельные ранения груди, переломы);

К. Хасанов, 14 лет – тяжелое состояние (перелом бедра при падении с высоты);

И. Сунгатуллин, 14 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение в спину);

Р. Агзамова, 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение голени);

А. Бикмуллина, 15 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение поясницы);

А. Хайруллин, 9 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение грудной клетки, плеча);

А. Ибрагимов, 9 лет – состояние средней тяжести (рваная рана кисти, падение);

М. Ибрагимова, 8 лет – состояние средней тяжести (рваная рана колена, падение);

З. Исраилова, 10 лет – состояние средней тяжести (ушибленная рана голени, падение);

С. Орлова, 13 лет – состояние средней тяжести (перелом голени, падение);

А. Шарафутдинова, 8 лет – состояние средней тяжести (перелом лодыжки, падение)

Д. Зуева, 13 лет – состояние тяжелое (перелом позвоночника, падение);

Р. Сагдеев, 14 лет – состояние средней тяжести (ушиб головы, падение);

К. Гиматов, 7 лет – состояние средней тяжести (рана щечной области, падение);

М. Мустафин, 62 года – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение головы, живота, костей таза);

Д. Галлиулина, 50 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение плечевой кости);

А. Садикова, 19 лет – состояние средней тяжести (огнестрельное ранение мягких тканей шеи и головы).

Погибшая учительница попала под пули, потому что вышла в коридор

В сети уже распространили информацию о погибшей учительнице английского языка. 26-летняя Эльвира Игнатьева погибла, потому что вышла в коридор, услышав выстрелы. В гимназии №175 она работала в течение 4 лет.

Коротко о стрельбе в Казани: