Подростки открыли стрельбу в школе в Казани. Они зашли внутрь с оружием. По меньшей мере 6 человек погибли, есть пострадавшие.

Стрельба произошла утром 11 мая в гимназии № 175 на улице Файзи. Там учатся более 1 000 учеников, преподают 57 педагогов.

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Дети выпрыгивали из окон. На место происшествия прибыли правоохранители и экстренные службы. Здание школы оцепили спасатели.

Точное количество жертв и пострадавших пока неизвестно. По данным телеграм-канала Mash Iptash, по меньшей мере 7 человек погибли.

Первым убили охранника школы, ведь он пытался помешать войти вооруженным подросткам в школу. Еще одна погибшая – уборщица.

В то же время, по данным "РИА Новости" погибли 6 детей и охранник.

По данным Mash Iptash, на третьем этаже гимназии взяли заложников. Школьники пытаются прятаться и выпрыгивать из окон. Начали эвакуацию соседней школы.

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