Підлітки відкрили стрілянину у школі у Казані. Вони зайшли всередину зі зброєю. Щонайменше 6 людей загинули, є постраждалі.

Стрілянина сталася зранку 11 травня у гімназії № 175 на вулиці Файзі. Там навчаються понад 1 000 учнів, викладають 57 педагогів.

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Діти вистрибували з вікон. На місце події прибули правоохоронці та екстрені служби. Будівлю школи оточили рятувальники.

Жертви та потерпілі

Точна кількість жертв та постраждалих наразі поки невідома. За даними телеграм-каналу Mash Iptash, щонайменше 9 людей загинули.

Першим вбили охоронця школи, адже він намагався перешкодити увійти озброєним підлітками у школу. Ще одна загибла – прибиральниця.

За інформацією Baza, кількість постраждалих дітей зросла до 12. 4 з них перебувають в реанімації з вогнепальними пораненнями.

За даними Mash Iptash, на третьому поверсі гімназії взяли заручників. Школярі намагаються ховатися і вистрибувати з вікон. Почали авакуацію сусідньої школи.

Діти вистрибували з вікон: дивіться відео

Що відомо про стрільців

За інформацією місцевих ЗМІ, одного з нападників вже затримали. Його звати Ільназ Галяве, йому 19 років. Він застрелив 7 восьмикласників, охоронця і прибиральницю.

Затримання одного зі стрільців: дивіться відео

Згодом силовики заблокували одного з нападників на четвертому поверсі школи. Ще один стрілок затриманий

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