Во время кровавой стрельбы в школе в Казани погибли 7 школьников и учительница английского Эльвира Игнатьева. Ей было всего 25 лет.

Как сообщают СМИ, молодая женщина погибла из-за того, что вышла в коридор, услышав выстрелы. Во время нападения она вела урок в 5 классе.

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Что известно о погибшей в Казани учительнице

Как рассказали СМИ в школьной администрации, где произошло нападение, женщине было всего 25 лет. Из них у нее было 5 лет преподавательского стажа. В школе №175, где произошла стрельба, женщина проработала 4 года.

В 2018 году она получила II место в районном конкурсе "Учитель года – 2018". В том же году получила грант за победу в конкурсе "Наш новый учитель".

В соцсетях также опубликовали ссылки на ее страницу в инстаграме. В комментариях к последним фото в ее профиле уже появились скорбные надписи со словами соболезнования родным.



Профиль погибшей в стрельбе Эльвиры Игнатьевой / Скриншот

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