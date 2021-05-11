Владимир Путин отреагировал на стрельбу, которая произошла 11 мая в школе в Казани. Он отдал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.

Как сообщили российские СМИ, о трагедии президенту России доложил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В Казань уже отправили 2 министров. К теме В России 19-летний юноша устроил стрельбу в школе: много погибших На место трагедии поехали такие чиновники: глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко;

глава Минобрнауки Сергей Кравцов. Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве. По информации правоохранителей, охраны в школе, где произошел теракт, не было. Стрельба в школе в Казани: коротко Трагедия произошла утром 11 мая . Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев.

. Стрельбу устроил Парень накануне в соцсети создал страницу и писал о своем намерении совершить теракт.

Известно, что погибли 7 школьников и 1 учительница . Среди убитых детей – 4 мальчика и 3 девочки .

. Среди убитых детей – . Также есть десятки пострадавших. По меньшей мере 20 человек с травмами находятся в больнице. Из них 6 – в реанимации.

Одна из учениц, которая была в это время в школе, рассказала, что сначала прогремел взрыв на первом этаже.

Очевидцы подробно рассказали, как все происходило.