Путин отреагировал на стрельбу в казанской школе и дал поручение
Владимир Путин отреагировал на стрельбу, которая произошла 11 мая в школе в Казани. Он отдал поручение главе Росгвардии Виктору Золотову проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
Источник:24 канал
Как сообщили российские СМИ, о трагедии президенту России доложил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В Казань уже отправили 2 министров.
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На место трагедии поехали такие чиновники:
- глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко;
- глава Минобрнауки Сергей Кравцов.
Следственный комитет России возбудил дело о массовом убийстве. По информации правоохранителей, охраны в школе, где произошел теракт, не было.
Стрельба в школе в Казани: коротко
- Трагедия произошла утром 11 мая. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев.
- Парень накануне в соцсети создал страницу и писал о своем намерении совершить теракт.
- Известно, что погибли 7 школьников и 1 учительница. Среди убитых детей – 4 мальчика и 3 девочки.
- Также есть десятки пострадавших. По меньшей мере 20 человек с травмами находятся в больнице. Из них 6 – в реанимации.
- Одна из учениц, которая была в это время в школе, рассказала, что сначала прогремел взрыв на первом этаже.
- Очевидцы подробно рассказали, как все происходило.
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