Володимир Путін відреагував на стрілянину, яка трапилась 11 травня у школі в Казані. Він віддав доручення голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.

Як повідомили російські ЗМІ, про трагедію президенту Росії доповів директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков. У Казань вже відправили 2 міністрів. До теми У Росії 19-річний юнак влаштував стрілянину у школі: багато загиблих На місце трагедії поїхали такі чиновники: голова Міністерства охорони здоров'я Михайло Мурашка;

голова Міністерство освіти Сергій Кравцов. Слідчий комітет Росії порушив справу про масове вбивство. За інформацією правоохоронців, охорони у школі, де трапився теракт, не було. Стрілянина в школі в Казані: коротко Трагедія трапилась вранці 11 травня . Стрілянину влаштував 19-річний Ільназ Галявієв.

. Стрілянину влаштував Хлопець напередодні у соцмережі створив сторінку і писав про свій намір скоїти теракт.

Відомо, що загинули 7 школярів і 1 вчителька. Серед вбитих дітей – 4 хлопчики і 3 дівчинки.

Серед вбитих дітей – Також є десятки постраждалих. Щонайменше 20 осіб із травмами перебувають у лікарні. З них 6 – в реанімації.

Одна з учениць, яка була у цей час в школі, розповіла, що спочатку пролунав вибух на першому поверсі.

Очевидці детально розповіли, як все відбувалось.