Все бегали и закрывали двери – - школьник из Казани рассказал о первых минутах нападения
Восьмиклассник Сергей в Казани рассказал подробности нападения в школе. Накануне в учебном заведении произошла стрельба.
Источник:"Медиазона"
Детей после начала стрельбы эвакуировали. В телеграм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео того, как из школы выносят раненых детей. На других опубликованных видео видно, что некоторые школьники выпрыгивали из окон.
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Первые минуты нападения
Ученик 8 класса рассказал, что происходило в первые минуты нападения.
Все начали суетиться, говорить: "Закройте дверь". Где-то через минуту директор начал кричать "Закрываем дверь!",
– вспомнил Сергей.
Он добавил, что школьники позакрывали, а через несколько минут им объяснили, что происходит и сказали, что "у них в школе вот эти черти".
"Одного выводили, другой – застрелился"
"Я со спины видел одного, как выводили, а второй – застрелился. В 8-А классе 7 человек где-то застрелил.... И все", – рассказал ужасные е подробности парень.
Впоследствии, как он добавил, через 10 – 15 минут они вышли. "Не из окна, я хотел, но учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет", – добавил он.
Затем полицейские стали стучать в дверь, поэтому они их впустили.
Что известно о стрельбе в школе в Казани
- Подростки открыли стрельбу в школе в российской Казани 11 мая.
- Огонь открыл 19-летний парень. Накануне он заявлял в соцсети о своих намерениях совершить теракт.
- В результате нападения погибли 7 школьников и 1 учительница. Еще 20 человек с травмами находятся в больнице.
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