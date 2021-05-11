Восьмиклассник Сергей в Казани рассказал подробности нападения в школе. Накануне в учебном заведении произошла стрельба.

Детей после начала стрельбы эвакуировали. В телеграм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео того, как из школы выносят раненых детей. На других опубликованных видео видно, что некоторые школьники выпрыгивали из окон.

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Первые минуты нападения

Ученик 8 класса рассказал, что происходило в первые минуты нападения.

Все начали суетиться, говорить: "Закройте дверь". Где-то через минуту директор начал кричать "Закрываем дверь!",

– вспомнил Сергей.

Он добавил, что школьники позакрывали, а через несколько минут им объяснили, что происходит и сказали, что "у них в школе вот эти черти".

"Одного выводили, другой – застрелился"

"Я со спины видел одного, как выводили, а второй – застрелился. В 8-А классе 7 человек где-то застрелил.... И все", – рассказал ужасные е подробности парень.

Впоследствии, как он добавил, через 10 – 15 минут они вышли. "Не из окна, я хотел, но учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет", – добавил он.

Затем полицейские стали стучать в дверь, поэтому они их впустили.

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