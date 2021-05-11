Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате стрельбы в школе в Казани 11 мая погибли 7 школьников: 4 юношей и 3 девушки. Кроме того, госпитализировали десятки пострадавших.

Минниханов подтвердил, что террориста задержали. Это 19-летний юноша, по фамилии которого не было официально зарегистрированного оружия.

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Других сообщников пока не определили, продолжаются следственные действия. Всю необходимую помощь и школе, и семьям предоставят. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны,

– подчеркнул президент Татарстана.

По данным СМИ, число жертв возросло до 11 человек. В то же время официального подтверждения пока нет.

Издание "Татар-информ" со ссылкой на вице-премьера Лейлу Фазлееву сообщило, что во время теракта также погибла учительница. Кроме того, по данным издания, в больнице находится 21 человек. В реанимации – 6 детей.

Минниханов объявил 12 мая – Днем траура. Кроме того, в школе, где произошла трагедия, отменили обучение во вторую смену.

Обратите внимание! В больницу с ранением госпитализировали учащихся в возрасте от 9 до 14 лет.

Что известно о стрельбе в школе в Казани