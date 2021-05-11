Президент Татарстану Рустам Мінніханов заявив, що внаслідок стрілянини у школі в Казані 11 травня загинули 7 школярів: 4 хлопців та 3 дівчини. Окрім того, госпіталізували десятки постраждалих.

Мінніханов підтвердив, що терориста затримали. Це 19-річний юнак, на прізвище якого не була офіційно зареєстрована зброя.

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Інших спільників поки не визначили, тривають слідчі дії. Всю необхідну допомогу і школі, і сім'ям нададуть. Сьогодні велика трагедія для всієї нашої республіки і для всієї нашої країни,

– наголосив президент Татарстану.

За даними ЗМІ, кількість жертв зросла до 11 людей. Водночас офіційного підтвердження наразі немає.

Видання "Татар-информ" з посиланням на віцепрем'єрку Лейлу Фазлєєву повідомило, що під час теракту також загинула вчителька. Окрім того, за даними видання, у лікарні перебуває 21 людина. У реанімації – 6 дітей.

Мінніханов оголосив 12 травня – Днем жалоби. Окрім того, у школі, де сталася трагедія, скасували навчання у другу зміну.

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