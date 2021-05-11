Российские силовики заявили, что нападавший на школу в Казани действовал самостоятельно
МВД Татарстана сообщило, что у Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу №175, не было сообщников. Якобы он действовал в учебном заведении в одиночку.
Источник:МВД Татарстана
Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали вооруженного нападавшего.
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"В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся", – сообщили в российском МВД.
Что известно о задержанном нападавшем
19-летний Ильхам Галявиев выпускник гимназии, в которой устроил стрельбу. По информации РЕН-ТВ, у него якобы были плохие отношения с одноклассниками во время учебы.
Задержанный казанский нападавший Галявиев / Фото с телеграм-канала Mash
Перед тем, как совершить нападение, Ильхам Галявиев создал телеграм-канал, в котором написал, что планирует массовые убийства и самоубийство.
В Росгвардии сообщили, что он получил лицензию на оружие 28 апреля. По данным "Реальное время", речь идет о ружье Hatsan ESCORT.
Задержание нападавшего в Казани: смотрите видео
Стрельба в казанской школе: коротко
- Трагический инцидент произошел 11 мая в казанской гимназии № 175, расположенной на улице Файзи.
- Из-за стрельбы погибли 7 школьников – 4 мальчика и 3 девочки. Еще одной жертвой стала учительница.
- 20 человек госпитализировали, часть – в реанимации с огнестрельными ранениями. Состояние здоровья – среднее и тяжелое.
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