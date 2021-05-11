МВД Татарстана сообщило, что у Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую школу №175, не было сообщников. Якобы он действовал в учебном заведении в одиночку.

Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали вооруженного нападавшего.

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"В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся", – сообщили в российском МВД.

Обратите внимание! Ранее российские СМИ сообщали, что у Галявиева был сообщник, которого правоохранители якобы ликвидировали в здании школы.

Что известно о задержанном нападавшем

19-летний Ильхам Галявиев выпускник гимназии, в которой устроил стрельбу. По информации РЕН-ТВ, у него якобы были плохие отношения с одноклассниками во время учебы.



Задержанный казанский нападавший Галявиев / Фото с телеграм-канала Mash

Перед тем, как совершить нападение, Ильхам Галявиев создал телеграм-канал, в котором написал, что планирует массовые убийства и самоубийство.

В Росгвардии сообщили, что он получил лицензию на оружие 28 апреля. По данным "Реальное время", речь идет о ружье Hatsan ESCORT.

Задержание нападавшего в Казани: смотрите видео

Стрельба в казанской школе: коротко