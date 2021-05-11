В Казани 11 мая произошла смертельная стрельба в школе, в которой погибли 8 человек. Нападавшего уже установили – им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Есть данные, что о своих намерениях он писал ранее в телеграм-канал.

Сперва появилась информация о том, что нападавших на школу было двое. Впрочем, как сообщили в МВД Татарстана, парень совершил нападение самостоятельно.

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Нападающий вел телеграм-канал

19-летнего парня зовут Ильназ Галявиев. Как сообщают в соцсетях, он 6 мая завел телеграм-канал, в котором анонсировал нападение на школу. Он претенциозно назвал канал "Бог" и в одном из сообщений отметил, что на самом деле является божеством и явился в человеческом облике на землю.

Как свидетельствуют скриншоты, на канале парня были 4 подписчика. Парень писал, что все люди – его рабы и должны подчиняться его приказам. Он предупреждал о своем плане.

Отмечается, что скриншоты с канала сделали правоохранители с его собственного телефона.

Вбросы о нападениях на другие школы

Как сообщается, в казанских телеграм-каналах, полиция задержала 2 человек. Они нагнетали обстановку и распространяли фейки о том, что стрельба происходит и в других школах города.

Задержаны старшеклассник и домохозяйка. Отмечается, что они отправляли голосовые сообщения панического характера в WatsApp.

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