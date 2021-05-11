Казанский стрелок перед нападением на школу завел телеграмм-канал, где призвал убивать
В Казани 11 мая произошла смертельная стрельба в школе, в которой погибли 8 человек. Нападавшего уже установили – им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Есть данные, что о своих намерениях он писал ранее в телеграм-канал.
Источник:24 канал
Сперва появилась информация о том, что нападавших на школу было двое. Впрочем, как сообщили в МВД Татарстана, парень совершил нападение самостоятельно.
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Нападающий вел телеграм-канал
19-летнего парня зовут Ильназ Галявиев. Как сообщают в соцсетях, он 6 мая завел телеграм-канал, в котором анонсировал нападение на школу. Он претенциозно назвал канал "Бог" и в одном из сообщений отметил, что на самом деле является божеством и явился в человеческом облике на землю.
Как свидетельствуют скриншоты, на канале парня были 4 подписчика. Парень писал, что все люди – его рабы и должны подчиняться его приказам. Он предупреждал о своем плане.
Отмечается, что скриншоты с канала сделали правоохранители с его собственного телефона.
Вбросы о нападениях на другие школы
Как сообщается, в казанских телеграм-каналах, полиция задержала 2 человек. Они нагнетали обстановку и распространяли фейки о том, что стрельба происходит и в других школах города.
Задержаны старшеклассник и домохозяйка. Отмечается, что они отправляли голосовые сообщения панического характера в WatsApp.
Стрельба в казанской школе: главное
- Утром 11 мая в российской Казани произошла стрельба.
- В результате нападения погибли 7 школьников и 1 учительница.
- Погибли 4 мальчика и 3 девочки.
- 20 человек с травмами находятся в больнице.
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