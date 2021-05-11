Було усього 25: у Казані стрілок вбив молоду вчительку англійської
Під час кривавої стрілянини у школі в Казані загинули 7 школярів і вчителька англійської Ельвіра Ігнатьєва. Їй було усього 25 років.
Джерело:ТАСС
Як повідомляють ЗМІ, молода жінка загинула через те, що вишла у коридор, почувши вистріли. Під час нападу вона вела урок у 5 класу.
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Що відомо про загиблу у Казані вчительку
Як розповіли ЗМІ у шкільній адміністрації, де стався напад, жінці було усього 25 років. З них вона мала 5 років викладацького стажу. У школі №175, де сталася стрілянина, жінка пропрацювала 4 роки.
У 2018 році вона отримала ІІ місце в районному конкурсі "Учитель року – 2018". У тому ж році отримала грант за перемогу в конкурсі "Наш новий учитель".
У соцмережах також опублікували лінки на її сторінку в інстаграмі. У коментарях до останніх фото в її профілі вже з'явилися скорботні написи зі словами співчуття рідним.
Профіль загиблої у стрілянині Ельвіри Ігнатьєвої / Скриншот
Стрілянина у школі в Казані: головне
- 11 травня у школі в Росії в Казані сталася стрілянина.
- У результаті нападу загинули 7 школярів і 1 вчителька.
- Ще близько 20 осіб отримали травми.
- Після першої інформації про стрілянину, у соцмережах з'явилися дані, що і на інші школи Казані напали. Але вони виявилися вкидами.
- Через стрілянину Володимир Путін дав доручення опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.
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