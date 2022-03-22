Про це розповів журналіст та колишній депутат Сергій Лещенко, передає 24 канал.

До теми Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

За його словами, російські ЗМІ повідомляють, що до масового розслілу у школі Казані у 2021 році причетні українці. Цей фейк розповсюджує така собі інтернет-спільнота "Колумбайн", хоча її у 2022 в самій РФ визнали терористичною.

Нагадаємо, що 11 травня 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину у гімназії №175 в Казані. Він вбив 7 дітей і 2 викладачок. Одна з них закривала своїм тілом дітей. Ще понад 20 людей постраждали. Сам стрілок пояснював, що нібито "усвідомив себе богом", раптово всіх зненавидів, тому й вирішив вбити.

"Можна порадити росіянам вирішувати свої проблеми без залучення українців, а українцям – зберігати критичне мислення, не вірити російським фейкам і довіряти українській армії", – додав Сергій Лещенко.

Брифінг Сергія Лещенка за 22 березня про фейки РФ: