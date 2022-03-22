"Белта", яка підконтрольна самопроголошеній владі Лукашенка, опублікувала заяву КДБ, в якому відомство звинувачує українських дипломатів у шпигунстві. Білоруси навіть назвали імена тих, хто нібито шпигував під дипломатичним прикриттям.

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"Шпигуни", яких виявило КДБ Білорусі

За інформацією місцевого КДБ, шпигунством займалися 8 з 19 українських дипломатів у Мінську. Спецслужби білорусів навіть публічно назвали їхні імена (далі дослівно із заяви КДБ Білорусі):

"Це радник Юрій Пасік, перший секретар Сергій Винник, перший секретар Віталій Онофрійчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілля Звенигородський, військовий аташе Олександр Болюта, помічник військового аташе Сергій Кацуба, офіційний представник ДПС України при посольстві Дмитро Шмельов".

Зазначимо, що згідно ст.31 Віденської конвенції про дипломатичні зносини дипломати мають імунітет від кримінальної юрисдикції держави перебування

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