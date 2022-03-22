Про головну мету Пекіну станом на сьогодні, спільну відповідальність за мир, та можливу винагороду для Піднебесної за нейтралітет – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

До теми Китай заперечує поставку озброєння Росії

Розмова лідерів Китаю та США і можлива допомога Путіну

Володимире, яке загалом у вас враження від зустрічі Сі Цзіньпіна з Байденом?

Бачте, ми ж точно не знаємо, про що там ішлося. Можемо висловлюватися тільки про те, що побачили на власні очі чи почули на власні вуха.

Зараз можемо уявити собі, про що йшлося. Розмова була спричинена побоюваннями, що Китай дійсно може почати допомагати Росії. Ця інформація з'явилася кілька днів тому.

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень / Фото з архіву автора

Вона викликала серйозне занепокоєння у Білому домі. Як результат, трохи згодом відбулася зустріч Джейка Салівана і Ян Цзечи у Римі. Вона тривала 7 годин. Обговорення було дуже жвавим, адже сторонам багато про що було поговорити. Звісно, що китайсько-американські відносини не вичерпуються лише українським питанням. Та все ж таки, можна припустити, що розмова переважно стосувалася саме цього.

То була, як ми розуміємо, підготовча зустріч перед розмовою глав двох держав. Очільники США і КНР говорили дві години, що теж немало.

Але, дивіться, дійсно, і Росія, і Китай спростовують інформацію про прохання Москви допомогти. Сторони намагаються все зробити тихо, щоб не виглядати погано в очах міжнародної спільноти.

Те, що вони кажуть, що цього не було, це не означає, що не було й справді. Я думаю, що дійсно якісь прохання і пропозиції з боку Кремля були. Тому Америка мала реагувати.

Однак, я думаю, що Піднебесна не допомагатиме Москві в такий спосіб, як того бажає Путін. На мою думку, Сі Цзіньпін зараз почувається обдуреним російським президентом. Той же його запевнив, коли приїжджав на олімпіаду, що військова операція буде дуже швидкою і легкою.

Натомість китайський лідер бачить зараз наскільки масштабна, і що найголовніше, неуспішна ця операція для Росії. Тому Китай у складній ситуації, бо асоціювати себе з руйнуваннями й масовою загибеллю мирних мешканців України для Сі виглядає некрасиво. Він же дуже дбає про міжнародну репутацію своєї держави.

Якби китайська сторона почала допомагати Росії зброєю, то про це б неодмінно дізналися всі. А відтак імідж Китаю б дуже сильно постраждав.

З тієї ж причини на китайському державному телебаченні почали показувати сюжети з України, де видно, як обстрілюють місцевих мешканців. Зокрема, показали той епізод, в якому гинуть люди в Чернігові, котрі стояли в черзі за хлібом. Це вже свідчить про те, що китайці трохи намагаються більш нейтрально ставитися до війни.

Єдине, в чому простежуватиметься китайська підтримка Путіна, буде звинувачувальна риторика на адресу НАТО. Також можна очікувати посиленої закупівлі Китаєм російської нафти, щоб не дати російській економіці колапсувати.

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Позиція та бажання Китаю

Чого тоді насправді хоче Китай?

Китай хоче миру. Про це свідчить офіційна заява, оприлюднена перед зустріччю глав двох держав. А якби китайці змогли зіграти роль миротворців, то для них це б теж було дуже непогано.

Якби світ побачив, що дійсно Китай наполягає на мирних шляхах вирішення існуючих конфліктів, то це б дало більше бонусів для громадської думки у світі щодо політики КНР.

Сі Цзіньпін сказав, що Вашингтон і Пекін мають розділити відповідальність за мир у майбутньому. На що він натякав?

Можливо, він мав на увазі, що жодна зі сторін не повинна втручатися у зону впливу одна одної. Тобто Америка не має будувати ніяких альянсів в Азії – такі регіональні багатосторонні проти Китаю. І тоді Китай не буде підтримувати держави, які займають антиамериканську позицію. В тому числі Росію.

Разом з тим, Пекін і Вашингтон і далі бачать один в одному опонентів. Просто зараз обидві столиці намагаються зробити все, щоб цей конфлікт між ними не вийшов за існуючі рамки.

Володимир Дубовик: Пекін і Вашингтон і далі бачать один в одному опонентів / Фото з архіву автора

Санкції проти Росії та тема Тайваню

Питання антиросійських санкцій піднімалося?

Перше, що ми можемо виключити, що Китай приєднається до них.

Другий момент, що якщо китайці допомагають якимось чином росіянам, то підпадають теж під дію санкційного режиму, який введений проти Росії.

Третій момент полягає в тому, що на Піднебесну можуть накласти санкції окремо, як американці, так і європейці. Хоч останні й сприймають Китай не так, як їхні американські партнери. Там думок дуже багато і до одностайності далеко.

Тема Тайваню зачіпалася?

Думаю, що так. Америка сама для себе не може вирішити, як поводити себе відносно цієї країни, як саме її підтримувати. В рамках зустрічі китайська сторона дала зрозуміти американським візаві, що їм не варто втручатися у питання з вирішенням долі Тайваню. Це якраз те, про що Ви запитували раніше стосовно зон впливу.

Якщо Вашингтон втрутиться активно, то йому просто не вистачить ресурсів. Треба ж буде і Україні також допомагати, та й на Близькому Сході щось початися може. Приміром, нещодавно ми бачили, як іранські ракети впали на територію Ербілю поблизу американських об'єктів. Забагато фронтів – це також складно для Штатів.

До речі Білий дім тримає в секреті можливі санкції проти Китаю, якщо Пекін надасть Москві допомогу

Чи може Байден за умови дотримання Китаєм домовленостей змінити підхід до втілення санкційної політики, започаткованої ще Трампом?

Думаю, що так. Якщо Китай продемонструє витриманість і не втручатиметься у війну на боці Росії, то це дійсно може посприяти покращенню американсько-китайських відносин в галузі економіки та торгівлі.

Гадаю, якісь обмеження можуть бути навіть зняті. Такий крок назустріч був би обопільно корисним.

Володимир Дубовик: Китаю важливо мати серед партнерів Україну / Фото з архіву автора

Які висновки з розмови Байдена та Сі Цзіньпіна можемо зробити для себе?

Перш за все, що Америка намагається нас захистити у той спосіб, який може. Те, що Штати зараз втрутилися, характеризує наших американських колег тільки з найкращого боку.

Та й Китаю важливо мати серед партнерів Україну. Передовсім в економічній площині.

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