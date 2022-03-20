Китай відкинув звинувачення

Відповідну заяву зробив посол Китаю в США Цінь Ган. Він заперечує чутки про те, що КНР направляє Росії озброєння.

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Цінь Ган назвав інформацію про поставки зброї з Китаю в Росію дезінформацією. За його словами, КНР надає росіянам продукти, медикаменти тощо.

Існує дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми відкидаємо це. Китай відправляє продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитячі суміші, а не зброю та боєприпаси будь-якій стороні,

– заявив посол.

Ган переконує, що Китай сприяє мирним переговорам та закликає припинити бойові дії на території України.

Зауважимо, що 18 березня президенти Китаю та США Сі Цзіньпін і Джо Байден відповідно провели перемовини на тлі російсько-української війни та інформації, що Росія просить КНР зброю.

Китайський лідер назвав війну, яку Росія розв'язала проти України, "українською кризою". Говорячи про війну, він сказав, що вона "ні в чиїх інтересах".

Раніше посол Цінь Ган спростував чутки, нібито Китай заздалегідь знав про намір Росії напасти на Україну.

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