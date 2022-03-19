"Китай чітко сказав, що йому не потрібна війна в Україні"

Олексій Арестович сказав, що Китай назвав війною вторгнення Росії в Україну. Це, на його думку, вирок для російського режиму.

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Радник керівника ОП додав, що після того, як Китай назвав війну в Україні війною, Росія залишилася сама.

Китай чітко сказав, що йому не потрібна війна в Україні. Він назвав війну війною. А це взагалі вирок для російського режиму. Вони залишилися самі,

– заявив Арестович.

Китай уже зробив свій вибір і хоче використати Росію

Арестович зазначив, що Китай уже зробив свій вибір. "Коли китайський лідер каже, що це війна, а не спецоперація – це злам російського наративу. Коли він каже, що Китаю ця війна не потрібна – це злам всього", – повторив він.

Радник глав ОП також вважає, що Китай використає Росію, щоб нав'язати їй більш вигідні для себе умови економічного співробітництва щодо енергоресурсів.

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