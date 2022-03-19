Радник глави Офісу Президента Подоляк наголосив: це шанс сидіти за столом на рівних. Наразі Європа та США мають пояснити Китаю перспективи.

Зауважте Китай чекає, коли території Росії можна буде "взяти" без жодного пострілу, – політтехнолог

Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення – підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство Росії. Європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між 1,6 трильйона доларів і 150 мільярдів доларів, – наголосив Подоляк.

Президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзіньпін провели переговори на тлі російсько-української війни. Китайський лідер запевнив президента Штатів, що "ніхто не зацікавлений у цьому".

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