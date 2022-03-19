Про це заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу. Також ізоляція країни-агресорки від світу сприятиме тому, що у неї не залишиться торговельних партнерів.

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За словами Тизенгаузена, у такому випадку Китай зможе запропонувати Росії за вищу ціну ресурси, які їй вже відмовилися продавати цивілізовані країни. Варто також зауважити, що китайська влада завжди поглядала на російські території.

Думаю, настане час, коли Китай дочекається, що можна буде брати ледь не без жодного пострілу російські території,

– додав політтехнолог.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін та Джо Байден 18 березня провели перемовини на тлі російсько-української війни. Китайський лідер запевнив, що "ніхто не зацікавлений у цьому".

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