Китайський та американський політики спілкувалися ввечері 18 березня у форматі відеозв'язку. Їхні перемовини тривали близько 2 годин.
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Ні в чиїх інтересах, – Цзіньпін про війну в Україні
Цзіньпін заявив Байдену, що "міждержавні відносини не можуть перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не в чиїхось інтересах". Щоправда, він був досить неоднозначним у своїм формулюваннях: війну, яку Росія розв'язала проти України, все ще називав "українською кризою".
Крім цього, Цзіньпін підкреслив, що Китай та США мають "направляти двосторонні відносини на правильний шлях". Мовляв, обидві сторони повинні взяти на себе належну міжнародну відповідальність й докладати зусиль для миру у всьому світі.
Цзіньпін може вплинути на Путіна
Сі Цзіньпін – єдиний, хто може вплинути на Путіна, щоб зупинити війну проти України. У цьому переконаний Алекс Янгер, колишній голова британської розвідки MI6. Він пояснив виданню Sky News, що китайський президент мав би зараз бути глибоко стурбований тим, що відбувається.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Раніше у Китаї відреагували на інформацію про те, що Пекін нібито може прийти на допомогу Росії у війні проти України. Там запевнили, що нібито не знали про плани Путіна щодо вторгнення, а якби знали – запобігли б. Натомість зараз вважають, що потрібно максимально "знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь". Водночас, за інформацією ЗМІ, Китай не поспішає ставати на бік Росії та дистанціюється від її ізольованої економіки.
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