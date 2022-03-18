Відбувається багато "тектонічних зсувів" у відносинах цих країн, але наразі ми можемо про це лише здогадуватись. Про це в ефірі 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, раніше Росія через Україну намагалась шантажувати світ і розв'язувати свої внутрішні питання, пов'язані з геополітичним простором. Зараз так Китай працює із Росією.

Вони використовують Росію для початку великого діалогу, перш за все, із США і взагалі з цивілізованим світом, для зміни геополітичного простору як поруч з своєю територію, так і насправді у всьому світі,

– наголосив Денисенко.

Він додав, що Росія для Китаю – це Україна для Росії зразка декількох років тому. Крім того, країна-агресорка для КНР все більше перетворюється на об'єкт, а не суб'єкт.

Вадим Денисенко прокоментував стосунки Китаю та Росії: дивіться відео