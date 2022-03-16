Китай вирішив зосередити свої зусилля на "зниженні напруженості" в Україні. Про це повідомив прессекретар посольства Китаю у Великобританії.

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Він зазначив, що для Пекіна у пріоритеті залишається пошук розв'язання проблеми кровопролиття.

Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь,

– повідомив прессекретар посольства Китаю у Великобританії.

"Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення. І буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру", – додав прессекретар.

Крім того, він прокоментував інформацію про те, що Китай готовий допомогти військово Росії. Зазначив, що джерела у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки вони неодноразово поширювали "фейкові новини" про Китай.

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