Китайский и американский политики общались вечером 18 марта в формате видеосвязи. Их переговоры длились около 2 часов.

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"Ни в чьих интересах"

Цзиньпин заявил Байдену, что "межгосударственные отношения не могут перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не в чьих-то интересах". Правда, китайский политик был довольно неоднозначным в своей формулировке: войну, которую Россия развязала против Украины, он все еще называет "украинским кризисом".

Обратите внимание! Ранее китайский министр иностранных дел в разговоре со своим французским коллегой все же назвал войну в Украине войной.

Кроме этого, Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны "направлять двусторонние отношения на правильный путь". Мол, обе стороны должны взять на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Цзиньпин может повлиять на Путина

Си Цзиньпин – единственный, кто может повлиять на Путина, чтобы остановить войну против Украины. В этом убежден Алекс Янгер, бывший глава британской разведки MI6. Он пояснил изданию Sky News, что китайский президент должен был бы сейчас быть глубоко обеспокоен происходящим.

Позиция Китая по войне в Украине

Ранее в Китае отреагировали на информацию о том, что Пекин якобы может прийти на помощь России в войне против Украины. Там заверили, что якобы не знали о планах Путина относительно вторжения, а если бы знали – предотвратили бы. Зато сейчас считают, что нужно "максимально снизить напряженность, а не подливать масла в огонь". В то же время, по информации СМИ, Китай не спешит становиться на сторону России и дистанцируется от ее изолированной экономики.

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