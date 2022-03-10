Официально ситуацию в Украине войной назвал министр иностранных дел Китая Ван И во время видеоконференции со своим французским коллегой.
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Ван И призвал все стороны принять дополнительные меры для предотвращения эскалации в Украине.
Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее,
– сказал глава МИД Китая.
Заметим, что ранее глава министерства торговли Соединенных Штатов строго предупредила, что Китай отрежут от поставок оборудования и программного обеспечения, необходимого для производства своей продукции. Произойдет это, если Китай продолжит поддерживать Россию. Впоследствии Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям.
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