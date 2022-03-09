Глава министерства торговли Соединенных Штатов строго предупредила, что Китай отрежут от поставок оборудования и программного обеспечения, которое ему необходимо для производства своей продукции.

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Вашингтону под силу фактически закрыть китайские компании, если они не будут придерживаться санкций, которые запрещают поставки в Россию микрочипов и других технологий,

– сказала Джина Раймондо.

К слову, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Запад пытается убедить Пекин отказаться от нейтралитета в отношении войны России против Украины.

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