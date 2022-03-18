Згідно з інформацією, наданою Білим домом, Байден висловив погляди США та союзників і партнерів щодо "цієї кризи".

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Байден підкреслив, що підтримує дипломатичне вирішення конфлікту

"Президент Байден докладно розповів про наші зусилля щодо запобігання та подальшого реагування на вторгнення, у тому числі шляхом покладання витрат на Росію. Він описав результати та наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, у той час, як вона здійснює жорстокі напади на українські міста та мирних жителів", – йдеться у повідомленні Білого дому.

Китайські державні ЗМІ повідомили після розмови двох лідерів, що Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам".

Згідно з повідомленнями, Сі сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена неодноразово попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Владіміра Путіна в Україні.

Зверніть увагу! Раніше США повідомили своїм союзникам, що Китай продемонстрував готовність допомогти Росії та пригрозили серйозними наслідками, якщо це трапиться.

Водночас Москва заперечує будь-які звернення до Китаю за військовою допомогою.

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