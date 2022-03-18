Согласно информации, предоставленной Белым домом, Байден выразил взгляды США и союзников и партнеров в отношении "этого кризиса".

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Байден подчеркнул, что поддерживает дипломатическое решение конфликта

"Президент Байден подробно рассказал о наших усилиях по предотвращению и дальнейшему реагированию на вторжение, в том числе путем возложения расходов на Россию. Он описал результаты и последствия, если Китай окажет материальную поддержку России, в то время, как она совершает жестокие нападения на украинские города и мирных жителей", – говорится в сообщении Белого дома.

Китайские государственные СМИ сообщили после разговора двух лидеров, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, "не отвечают ничьим интересам".

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Администрация Байдена неоднократно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасными последствиями, если окажет материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.

Обратите внимание! Ранее США сообщили своим союзникам, что Китай продемонстрировал готовность помочь России и пригрозили серьезными последствиями, если это случится.

В то же время Москва отрицает любые обращения к Китаю за военной помощью.

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