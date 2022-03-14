Відповідну заяву про позицію Вашингтона щодо Пекіна у такому випадку в ефірі телеканалу зробив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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США попередили Китай про наслідки допомоги для Росії
Ми повідомили Пекіну, що не стоятимемо осторонь і не дозволимо будь-якій державі компенсувати Росії втрати від економічних санкцій,
– зазначив Салліван.
Він зробив це попередження напередодні зустрічі у Римі з китайським дипломатом та членом Політбюро Ян Цзечі. Під час неї обговорюватимуть війну в Україні.
Інформація про звернення Москви до Пекіна щодо підтримки
Низка західних ЗМІ з посиланням на офіційних представників США 13 березня повідомила, що Росія попросила Китай надати їй військову техніку та економічну допомогу у боротьбі з наслідками санкцій.
Речник посольства Китаю у США Лю Пенью у відповідь зазначив, що "ніколи про це не чув".
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