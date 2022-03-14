"Я ніколи про це не чув". Ось так у посольстві Китаю у Сполучених Штатах Америки прокоментували журналістам раніше оприлюднену інформацію про російські прохання.

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Китай "нічого не чув" про прохання Кремля про допомогу

Речник посольства Китаю у США Лю Пенью відповів на повідомлення ЗМІ про те, що Москва попросила Пекін надати військову техніку та іншу допомогу на тлі вторгнення росіян до України.

Я ніколи про це не чув,

– запевнив він.

А проте й додав, що Китай прагне запобігти виходу напруженої ситуації в Україні (яка "справді бентежить") з-під контролю.

Нагадаємо, минулого дня, 13 березня, низка західних ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомили, що Росія попросила Китай надати військову техніку та економічну допомогу у боротьбі з наслідками санкцій.

Чи означає коментар китайських дипломатів, що Росія дійсно по допомогу до Китаю не зверталася, а чи у Пекіні у такий спосіб вирішили просто відхреститися від подібних заяв – наразі невідомо. А проте відомо, що:

США та Китай ведуть перемовини, у яких, окрім власних міждержавних взаємин, обговорюють і ситуацію в Україні.

Вашингтон при цьому намагається переконати Пекін не підтримувати Росію.

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